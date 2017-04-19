Виталий Мутко: К Кубку конфедераций газон новой арены будет в идеальном состоянии

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал затраты на газон стадиона «Санкт-Петербург».

- Могу заверить, что газон к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии. Нужно быть реалистами - в Санкт-Петербурге с его климатом сложно вырастить газон в апреле. Но там хорошие специалисты, и они приведут его в порядок. Дополнительных средств не потребуется, деньги прописаны в смете на эксплуатацию, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что газон стадиона «Санкт-Петербург» испорчен и непригоден для проведения матчей.

31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».