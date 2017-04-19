Арены ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде сдадут в эксплуатацию только в 2018 году

Срок сдачи в эксплуатацию стадионов чемпионата мира 2018 года по футболу в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год.

Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно официальной директиве, которая была опубликована в среду, изменения коснулись постановлений «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград» и «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Самара». Обе арены планировалось сдать в эксплуатацию в текущем году, однако теперь даты открытия стадионов перенесены на 2018 год.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.





