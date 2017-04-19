Фелипе Масса: У меня нет проблем с Ферстаппеном

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что у него нет конфликта с представителем «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

«Честно говоря, вполне возможно, он просто погорячился после квалификации и сказал то, что не следовало говорить. У меня нет никаких проблем с ним. Мы пошутили вместе, и я думаю, он понял, что сказал лишнее, поскольку затем извинился. Так и должно быть.

Макс хороший парень и отличный гонщик. Просто ему нужно быть немного спокойнее. С возрастом все наладится», - цитирует Массу Autosport.

Напомним, после квалификации Гран-при Бахрейна Ферстаппен обвинил Массу в том, что он помешал ему на последнем круге.