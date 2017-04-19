Фелипе Масса: У меня нет проблем с Ферстаппеном
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса
заявил, что у него нет конфликта с представителем «Ред Булла» Максом
Ферстаппеном.
«Честно говоря, вполне
возможно, он просто погорячился после квалификации и сказал то, что не
следовало говорить. У меня нет никаких проблем с ним. Мы пошутили вместе, и я
думаю, он понял, что сказал лишнее, поскольку затем извинился. Так и должно
быть.
Макс хороший парень и отличный
гонщик. Просто ему нужно быть немного спокойнее. С возрастом все наладится», -
цитирует Массу Autosport.
Напомним, после квалификации Гран-при
Бахрейна Ферстаппен обвинил Массу в том, что он помешал ему на последнем круге.
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