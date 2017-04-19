Валерий Розов: Летом в Перу Буду прыгать с высшей точки Южной Америки
Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал
«Советскому спорту» о своих планах на ближайшее время.
- У меня есть небольшая программа, которую
я уже делаю три года. Называется «Семь бэйсовых вершин» по аналогии с
программой «Семь вершин альпиниста», куда включены семь высших точек каждого
континента. Сейчас у меня есть прыжки с четырех таких точек, над остальными
тремя я работаю (улыбается).
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Можете проанонсировать ближайшие проекты?
- Ближайший проект будет в конце мая на Казбеке. Летом
экспедиция в рамках программы семи вершин в Перу. Буду прыгать с высшей точки
Южной Америки.
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Самое высокое здание в мире, Бурдж-Халиф, это для вас не мотивация?
- Мне бы очень хотелось с него прыгнуть, но я не
понимаю как туда попасть и получить разрешение на прыжок.
Напомним, что 25 октября 2016 года Валерий установил мировой рекорд,
совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте
восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.