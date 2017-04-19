Валерий Розов: Летом в Перу Буду прыгать с высшей точки Южной Америки

Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал «Советскому спорту» о своих планах на ближайшее время.

- У меня есть небольшая программа, которую я уже делаю три года. Называется «Семь бэйсовых вершин» по аналогии с программой «Семь вершин альпиниста», куда включены семь высших точек каждого континента. Сейчас у меня есть прыжки с четырех таких точек, над остальными тремя я работаю (улыбается).

- Можете проанонсировать ближайшие проекты?

- Ближайший проект будет в конце мая на Казбеке. Летом экспедиция в рамках программы семи вершин в Перу. Буду прыгать с высшей точки Южной Америки.

- Самое высокое здание в мире, Бурдж-Халиф, это для вас не мотивация?

- Мне бы очень хотелось с него прыгнуть, но я не понимаю как туда попасть и получить разрешение на прыжок.

Напомним, что 25 октября 2016 года Валерий установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.

