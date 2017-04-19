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Виталий Мутко: Не надо короновать «Спартак»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко считает, что интрига в нынешнем чемпионате России по футболу еще сохраняется.

За семь туров до завершения чемпионата лидирующий «Спартак» на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков - «Зенит».

«Расстраиваюсь ли я, что борьба в чемпионате завершилась так рано? Прекратите вы, осталось еще семь туров. Два поражения, а затем тебя начинает потряхивать, - цитирует Мутко. - Не надо никого короновать. Есть не только «Зенит», но и ЦСКА, который демонстрирует хорошую игру. Этим и прекрасен этот чемпионат, что интрига сохраняется».






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