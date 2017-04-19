Киберспортивный клуб «Спартак» подписал состав по CS:GO
Киберспортивный клуб «Спартак» подписал состав Rush3D по Counter-Strike: Global Offensive.
Rush3D собрались в конце ноября 2016 года после распада TORNADOROX из-за неудачного выступления на CIS Minor.
Состав КСК «Спартак» по CS:GO:
Анатолий «liTTle» Яшин (капитан)
Павел «AERO» Сурмач
Дмитрий «facecrack» Алексеев
Артём «Art» Шевченко
Антон «kibaken» Колесников
Максим «nirvana_sf» Залилов (тренер)
КСК «Спартак» вступил в МФСО «Спартак» 18 апреля. Клуб будет представлен командами в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и League of Legends.
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