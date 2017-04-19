Киберспортивный клуб «Спартак» подписал состав по CS:GO

Джулия «juliano» Киран и Зайнаб «zAAz» Турки сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitational Игроки женской команды Team Secret Джулия «juliano» Киран и Зайнаб «zAAz» Турки приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.

Данил «Dendi» Ишутин: У Virtus.pro есть все шансы на победу на The Kiev Major Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.