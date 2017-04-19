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Экс-арбитр ФИФА: Победа «Реала» на совести Кашшаи

Источник:  Footboom.comКомментарии

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария» (4:2). Он считает, что на исход матча повлияли грубые ошибки судейской бригады Виктора Кашшаи.

«Если брать матч в целом, то, безусловно, победа «Реала» на совести судейской бригады во главе с Виктором Кашшаи, потому что он допустил две ключевые ошибки. Первая - это момент, когда на 84-й минуте Видаль получил вторую желтую карточку, которой он не заслуживал. Подкат, который выполнил чилиец, был чистым. Видаль подкатился под Марко Асенсио и сыграл в мяч, а потом уже игрок «Реала» споткнулся ногу и рухнул на газон. Дело в том, что этот эпизод возник перед глазами четвертого арбитра, и если Кашшаи плохо видел, потому что он не был рядом, то лайнсмен мог подсказать, что там не было никакого нарушения.

Эта ошибка была ключевой, которая повлияла на конечный результат игры. Если брать предыдущие моменты, то Кашшаи более гуманно и лояльно относился к нарушителям и не предъявлял им предупреждения. В одном из моментов игрок «Реала» заслуживал вторую желтую карточку, но венгерский арбитр, выдерживая линию «не навредить игре», не предъявил ее. Он понимал, что если кто-то останется в меньшинстве, то это будет помощь одной из команд. А вот в эпизоде ​​с Видалем арбитр поступил так, как поступил.

Второй ключевой ошибкой Кашшаи стал эпизод на 105-й минуте, когда гол забил Криштиану Роналду после передачи Рамоса. Португалец находился в очевидном офсайде. Ассистент вообще проспал этот момент. Хотя он должен был четко видеть и помочь Кашшаи в определении «вне игры». После второй судейской ошибки у баварцев опустились руки. Подопечные Карло Анчелотти играли один из лучших своих матчей и не заслуживали того, чтобы проиграть эту игру. Все шло к серии 11-метровых ударов», - цитирует Ступара Footboom.

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Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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