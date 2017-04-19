Майки Гарсия: Ломаченко – идеальный боец. С удовольствием встретился бы с ним на ринге

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко над Джейсоном Сосой и подтвердил свое желание встретиться с ним на ринге.

«Ломаченко выступил отлично - нужно отдать ему должное. Он очень талантлив, быстр, у него отличная работа ног, рефлексы, углы атак. Он отличный боец, даже я бы сказал - идеальный. Но если он серьезно настроен драться со мной в 135 фунтах, он должен требовать этого боя у своего промоутера Боба Арума. Я же, со своей стороны, готов говорить с Бобом, несмотря на то, что между нами произошло.

Это ведь бизнес - я сейчас сам себе промоутер, и я готов обсуждать с промоутером Ломаченко наш бой, чтобы прийти к взаимовыгодному соглашению. Я с удовольствием провел бы такой поединок - это был бы отличный бой двух очень техничных боксеров, который, уверен, понравился бы фанам», - цитирует Гарсию Boxing News.