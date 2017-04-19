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Андрей Кириленко: Пермь хочет провести матчи Кубка мира-2023

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Пермь выражает желание провести матчи мужского Кубка мира 2023 года в случае победы российской заявки.

«Как вы знаете, правительство нашу заявку поддержало, и у нас уже есть три города - Москва, Санкт-Петербург, Казань - которые точно проведут турнир в случае победы нашей заявки. Еще есть желание включиться у Перми, они выражают желание провести матчи турнира, но пока это только желание, а нужны еще определенные гарантии и инфраструктура. Все-таки дворец «Молот» уже чуть-чуть устарел», - цитирует Кириленко «Р-Спорт».

Место проведения Кубка мира будет определено в декабре 2017 года.

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