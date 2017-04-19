Валерий Розов: За наших на ЧМ-2018 можно поболеть, пока не вылетят
Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал
«Советскому спорту» о том, его не хватает российским футболистам.
- Не хватает хорошей школы, прежде всего. Как и в любом
другом виде спорта должны быть люди, которые прошли этот путь от начала до
конца и стали чемпионами мира. Вот я в свое время стал чемпионом мира в новом
для России виде спорта, скайсерфинге, и тут же за мной потянулись люди. Я им
подсказывал, куда ездить, где тренироваться, разбирал их прыжки, еще что-то. И
через какое-то время мои ученики стали чемпионами мира. Когда есть люди,
которые прошли этот путь и могут тебя им провести (в спорте это называется
школа) тогда вырастают целые плеяды чемпионов, которые друг за другом передают
вот этот победный опыт, у нас его.
- Болеете за какие-то команды?
- Смотрю только чемпионаты мира и Европы, клубные
чемпионаты не привлекают, даже несмотря на высокий уровень игры, допустим, в
футболе. Мне не интересно смотреть как сборная солянка из непонятных людей
играет между собой. А на чемпионатах мира и Европы страны соревнуются. За наших
н чемпионате мира можно поболеть, пока не вылетят (улыбается).