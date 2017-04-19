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Валерий Розов: За наших на ЧМ-2018 можно поболеть, пока не вылетят

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал «Советскому спорту» о том, его не хватает российским футболистам.

- Не хватает хорошей школы, прежде всего. Как и в любом другом виде спорта должны быть люди, которые прошли этот путь от начала до конца и стали чемпионами мира. Вот я в свое время стал чемпионом мира в новом для России виде спорта, скайсерфинге, и тут же за мной потянулись люди. Я им подсказывал, куда ездить, где тренироваться, разбирал их прыжки, еще что-то. И через какое-то время мои ученики стали чемпионами мира. Когда есть люди, которые прошли этот путь и могут тебя им провести (в спорте это называется школа) тогда вырастают целые плеяды чемпионов, которые друг за другом передают вот этот победный опыт, у нас его.

- Болеете за какие-то команды?

- Смотрю только чемпионаты мира и Европы, клубные чемпионаты не привлекают, даже несмотря на высокий уровень игры, допустим, в футболе. Мне не интересно смотреть как сборная солянка из непонятных людей играет между собой. А на чемпионатах мира и Европы страны соревнуются. За наших н чемпионате мира можно поболеть, пока не вылетят (улыбается).

Напомним, что 25 октября 2016 года Валерий установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.
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