Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Вайнцирль: Участие Хеведеса и Колашинаца в матче с «Аяксом» под вопросом

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Аякса». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.

 «Несмотря на то, что мы уступаем два мяча, наша цель однозначна - выйти в следующий раунд. Участие Бенедикта Хеведеса под вопросом. Сеад Колашинац сейчас обследуется в Мюнхене у доктора Мюллера-Вольфарта. Его шансы - 50 на 50. 

Тило Керер дисквалифицирован, но Матия Настасич вернулся в строй. Клас-Ян Хунтелар оправился после болезни и готов играть. Мы должны работать коллективно, быть более агрессивными. Быстрый гол был бы идеальным началом.

«Аякс» располагает сильными атакующими исполнителями. Мы много думали над тем, как мы можем эффективно организовать игру в обороне», - цитирует Вайнцирля официальная группа «Шальке» Вконтакте.

Напомним, что первый матч «Аякс» выиграл дома со счетом 2:0. Ответная игра состоится 20 апреля и начнется в 22:05 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леон Горецка: «Шальке» старается сотворить чудоПолузащитник «Шальке» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Гвидо Бургшталлер: «Шальке» – аутсайдер в данной ситуации, но мы будем стремиться к победеПолузащитник «Шальке» Гвидо Бургшталлер поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Мата, Джонс и Смоллинг не сыграют с «Андерлехтом, Руни может попасть с заявкуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также защитники команды Фил Джонс и Крис Смоллинг пропустят ответную встречу ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщает официальный твиттер манкунианцев.«Шальке» и «Рома» претендуют на Зобнина, немецкий клуб уже начал переговоры по его трансферуПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может сменить клубную прописку по окончании сезона.«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Вест Бромвичем» (1:0).«МЮ», «Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»Как сообщает Sport1, полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может покинуть чемпионат Голландии грядущим летом.Защитник «Шальке» Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»«Милан» включился в борьбу за защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, о предстоящем переходе которого в «Арсенал» было объявлено, как о деле решенном.Торстен Фрингс: Не стоит скрывать, что «Дармштадту» повезлоГлавный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Маркус Вайнцирль: У «Шальке» отсутствовал инстинкт хищника в атакеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.«Дармштадт» в добавленное время вырвал победу в матче с «Шальке»В матче 29-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 2:1.«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда родом сам футболист.УЕФА начал расследование по делу о беспорядках на матче «Лион» – «Бешикташ»Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольных клубов «Лион» и «Бешикташ» за беспорядки болельщиков в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.Бабель признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыНападающий «Бешикташа» Райан Бабель признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам первых четвертьфинальных матчей.«Руни поможет «МЮ» выйти из кризиса, он справится с задачей лучше, чем Рэшфорд»«Руни поможет «МЮ» выйти из кризиса, он справится с задачей лучше, чем Рэшфорд»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс дал комментарий после ничейного матча «красных дьяволов» с бельгийским «Андерлехтом».Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыНазваны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/4 финала, сообщает официальный сайт УЕФА.Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от переходаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс прокомментировал ничью «красных дьяволов» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.«Арсенал» рассматривает Овермарса на пост спортивного директора«Арсенал» продолжает присматриваться к кандидатам на пост спортивного директора, который появится в клубе со следующего сезона.Денис Казанский: Уровень команд в Лиге Европы абсолютно несопоставим с классом «Манчестер Юнайтед»Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы.Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утраТурки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.
Формула-1
Росберг продал гоночный комбинезон за 45 000 евро и пожертвовал их детям Буркина-Фасо
Футбол
Виталий Мутко: Не надо короновать «Спартак»
Футбол
Арены ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде сдадут в эксплуатацию только в 2018 году
Футбол
Промес вошел в команду недели FIFA17
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Маркус Вайнцирль
Маркус Вайнцирльвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости