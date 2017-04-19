Маркус Вайнцирль: Участие Хеведеса и Колашинаца в матче с «Аяксом» под вопросом

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Аякса». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.

«Несмотря на то, что мы уступаем два мяча, наша цель однозначна - выйти в следующий раунд. Участие Бенедикта Хеведеса под вопросом. Сеад Колашинац сейчас обследуется в Мюнхене у доктора Мюллера-Вольфарта. Его шансы - 50 на 50.

Тило Керер дисквалифицирован, но Матия Настасич вернулся в строй. Клас-Ян Хунтелар оправился после болезни и готов играть. Мы должны работать коллективно, быть более агрессивными. Быстрый гол был бы идеальным началом.



«Аякс» располагает сильными атакующими исполнителями. Мы много думали над тем, как мы можем эффективно организовать игру в обороне», - цитирует Вайнцирля официальная группа «Шальке» Вконтакте.

Напомним, что первый матч «Аякс» выиграл дома со счетом 2:0. Ответная игра состоится 20 апреля и начнется в 22:05 по Москве.