Илья Геркус: Лоськов скоро сыграет за «Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в этом сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.

Напомним, Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб железнодорожников. В феврале было объявлено, что клуб заявил 43-летнего Лоськова в качестве игрока. Ранее неоднократно сообщалось, что «Локомотив» намерен организовать для него прощальный матч, причем не выставочную встречу, а официальную.

«Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится», - сказал Геркус.

Напомним, Лоськов составе «Локомотива» дважды выиграл чемпионат России и трижды - Кубок страны.