Франк Рибери: «Баварии» будет не хватать таких легенд, как Лам и Хаби Алонсо
Вингер «Баварии» Франк Рибери сожалеет о том, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеры по окончании текущего сезона.
«Карьеры Лама и Хаби Алонсо в Лиге чемпионов - просто фантастические! Нам будет вас не хватать. Мануэль, поправляйся скорее!», - написал Рибери в своем твиттере.
Congrats @philipplahm & @XabiAlonso on your great @ChampionsLeague careers 👏🏼 Two legends - You'll be missed! Get well soon @Manuel_Neuer 🙏🏼— Franck Ribéry (@FranckRibery) 19 апреля 2017 г.
Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.
Для Хаби Алонсо и Филиппа Лама этот розыгрыш Лиги чемпионов стал последним в карьере. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустить по меньшей мере два месяца из-за перелома ноги.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция