Франк Рибери: «Баварии» будет не хватать таких легенд, как Лам и Хаби Алонсо

Вингер «Баварии» Франк Рибери сожалеет о том, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеры по окончании текущего сезона.

«Карьеры Лама и Хаби Алонсо в Лиге чемпионов - просто фантастические! Нам будет вас не хватать. Мануэль, поправляйся скорее!», - написал Рибери в своем твиттере.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.

Для Хаби Алонсо и Филиппа Лама этот розыгрыш Лиги чемпионов стал последним в карьере. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустить по меньшей мере два месяца из-за перелома ноги.



