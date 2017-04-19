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Франк Рибери: «Баварии» будет не хватать таких легенд, как Лам и Хаби Алонсо

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вингер «Баварии» Франк Рибери сожалеет о том, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеры по окончании текущего сезона. 

«Карьеры Лама и Хаби Алонсо в Лиге чемпионов - просто фантастические! Нам будет вас не хватать. Мануэль, поправляйся скорее!», - написал Рибери в своем твиттере.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.

Для Хаби Алонсо и Филиппа Лама этот розыгрыш Лиги чемпионов стал последним в карьере. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустить по меньшей мере два месяца из-за перелома ноги.

Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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