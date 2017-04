Франк Рибери: «Баварии» будет не хватать таких легенд, как Лам и Хаби Алонсо

Вингер «Баварии» Франк Рибери сожалеет о том, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеры по окончании текущего сезона.

«Карьеры Лама и Хаби Алонсо в Лиге чемпионов - просто фантастические! Нам будет вас не хватать. Мануэль, поправляйся скорее!», - написал Рибери в своем твиттере.

Congrats @philipplahm & @XabiAlonso on your great @ChampionsLeague careers 👏🏼 Two legends - You'll be missed! Get well soon @Manuel_Neuer 🙏🏼