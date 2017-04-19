Гвидо Бургшталлер: «Шальке» – аутсайдер в данной ситуации, но мы будем стремиться к победе
Полузащитник «Шальке»
Гвидо Бургшталлер поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что
командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.
«У нас у всех есть мечта и мы будем стремиться к ней, даже несмотря на то, что мы аутсайдеры в данной ситуации. Дома мы показываем сильную игру. Завтра мы должны будем выложиться на максимум», - цитирует Бургшталлера официальная группа «Шальке» Вконтакте.
Напомним, что
первый матч «Аякс» выиграл дома со счетом 2:0. Ответная игра состоится 20
апреля и начнется в 22:05 по Москве.
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