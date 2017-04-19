Валерий Розов: Вместо Питера можно было выстроить арены в каждом городе России
Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал
«Советскому спорту» о том, почему чемпионат мира не придаст стимула развитию
футбола в нашей стране.
background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;»>- Чемпионат мира никакого стимула к
развитию спорта не даст. У нас в спорте пропала массовость и общедоступность,
он стал элитным. Хорошо помню, какие были возможности в советские времена и
какие есть сейчас.
- Что вы имеете в виду?
- Банально в футбол негде поиграть. Выборка людей, из
которых отбирается так называемая элита, очень маленькая. Просто людям негде
пойти поиграть в футбол. В Германии чуть ли не в каждом дворе футбольные
стадионы, все дети играют в футбол, и у кого появляются хоть какие-то таланты,
его сразу легко заметить и привлечь. За сумму, затраченную на строительство
«Крестовского», можно было выстроить стадионы уровнем немногим выше школьного,
чуть ли не в каждом городе России. Зачем были потрачены такие деньги, не
понимаю.
Напомним, что 25 октября 2016 года Валерий установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.