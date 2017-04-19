Валерий Розов: Вместо Питера можно было выстроить арены в каждом городе России

Двукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал «Советскому спорту» о том, почему чемпионат мира не придаст стимула развитию футбола в нашей стране.

background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;»>- Чемпионат мира никакого стимула к развитию спорта не даст. У нас в спорте пропала массовость и общедоступность, он стал элитным. Хорошо помню, какие были возможности в советские времена и какие есть сейчас.

- Что вы имеете в виду?

- Банально в футбол негде поиграть. Выборка людей, из которых отбирается так называемая элита, очень маленькая. Просто людям негде пойти поиграть в футбол. В Германии чуть ли не в каждом дворе футбольные стадионы, все дети играют в футбол, и у кого появляются хоть какие-то таланты, его сразу легко заметить и привлечь. За сумму, затраченную на строительство «Крестовского», можно было выстроить стадионы уровнем немногим выше школьного, чуть ли не в каждом городе России. Зачем были потрачены такие деньги, не понимаю.

Напомним, что 25 октября 2016 года Валерий установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.