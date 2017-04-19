Александр Рязанцев: Третья победа Накамуры в Цюрихе - уникальное достижение

Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев подвел итоги супертурнира в Цюрихе.

- Победа Накамуры логична – он выглядел посвежее, понапористее, - говорит Александр Рязанцев. – При таком сильном составе третий раз подряд победить в Цюрихе – это уникальное достижение американского гроссмейстера.

- В чем, на мой взгляд, нелогичность регламента турнира: первый круг играли по новой классике, а второй - по укороченном рапиду. Все-таки надо играть весь турнир по одному регламенту.

- Но ведь и очки насчитывались в этих кругах по-разному. Этим разный контроль компенсировался. Такой формат тоже имеет право на жизнь.

Но шахматисты могли играть более расковано – ведь рейтинги в классике не обсчитывались. В рапиде рейтинги считались.

РЕГЛАМЕНТ

Турнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge проводился с 12 по 17 апреля в два круга при восьми участниках. Первый круг – с контролем 45 минут + 30 секунд на ход, второй – 10 минут + 5 секунд на ход. За победу в первом круге начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко; во втором – 1 очко и 0,5 очка соответственно.

ИТОГИ ТУРНИРА

Итоги первого круга. 1-2. Накамура, Непомнящий – по 10; 3. Ананд – 9; 4-5. Крамник, Свидлер – по 8; 6. Гельфанд – 5; 7-8. Пеллетье, Опарин – по 3.

Итоги второго круга. 1. Накамура – 5; 2. Ананд – 4,5; 3-5. Гельфанд, Свидлер, Непомнящий – по 4; 6. Крамник – 3; 7. Опарин – 2,5; 8. Пеллетье – 1.

Итоговое положение в общем зачете. 1. Накамура – 15; 2. Непомнящий – 14; 3. Ананд – 13,5; 4. Свидлер – 12; 5. Крамник – 11; 6. Гельфанд – 9; 7. Опарин – 5,5;

8. Пеллетье – 4.

