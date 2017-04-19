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Букмекеры высоко оценили шансы Месси отличиться в матче с «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы оценили шансы игроков «Барселоны» и «Монако» поразить ворота соперника в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гол нападающего каталонцев Лионеля Месси оценивается самым низким коэффициентом - 1,65.

Менее значительна, по мнению экспертов, вероятность забитого мяча в исполнении его партнера Луиса Суареса - 1,85.

На гол Неймара можно поставить за 2,30.

В составе Ювентуса», считают букмекеры, наибольшую опасность для ворот соперника представляет Гонсало Игуаин - забитый им мяч идет за 2,80.

Встреча в Испании начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 3:0.

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