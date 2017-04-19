Букмекеры высоко оценили шансы Месси отличиться в матче с «Монако»
Букмекерские конторы оценили шансы игроков «Барселоны» и «Монако» поразить ворота соперника в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Гол нападающего каталонцев Лионеля Месси оценивается самым низким коэффициентом - 1,65.
Менее значительна, по мнению экспертов, вероятность забитого мяча в исполнении его партнера Луиса Суареса - 1,85.
На гол Неймара можно поставить за 2,30.
В составе Ювентуса», считают букмекеры, наибольшую опасность для ворот соперника представляет Гонсало Игуаин - забитый им мяч идет за 2,80.
Встреча в Испании начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 3:0.
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