Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат
Комментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».
- Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне
кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала.
Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.
К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собирались нанимать. Вторым идет «Зенит» который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.
Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в премьер-лиге для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема, - заявил Уткин.
Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков.
22 апреля команда Массимо Карреры сыграет на выезде с «Ростовом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция