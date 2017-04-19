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Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Комментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».

- Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.

К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собирались нанимать. Вторым идет «Зенит» который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.

Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в премьер-лиге для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема, - заявил Уткин.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков.

22 апреля команда Массимо Карреры сыграет на выезде с «Ростовом».

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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