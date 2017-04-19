Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат

Комментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».

- Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.



К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собирались нанимать. Вторым идет «Зенит» который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.



Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в премьер-лиге для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема, - заявил Уткин.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков.

22 апреля команда Массимо Карреры сыграет на выезде с «Ростовом».