Леон Горецка: «Шальке» старается сотворить чудо
Полузащитник «Шальке» Леон
Горецка поделился ожиданиями от матча с «Аяксом».
Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.
«Предпосылки
скорее плохие: перед первым матчем мы говорили, что хотим создать хорошие
условия перед ответной игрой. Мы провалились. Теперь мы можем сосредоточиться
лишь на том, чтобы улучшить эту ситуацию и постараться сотворить чудо.
У «Аякса» молодая команда. При поддержке наших
болельщиков за спиной, которые, уверен, создадут великолепную атмосферу, мы
можем обыграть «Аякс». Мы будем на это надеяться и с первой секунды будем
доказывать, что не сдались. Мы сделаем все для того, чтобы изменить результат в
нашу пользу», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».
Напомним, что
первый матч «Аякс» выиграл дома со счетом 2:0. Ответная игра состоится 20
апреля и начнется в 22:05 по Москве.