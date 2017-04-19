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Леон Горецка: «Шальке» старается сотворить чудо

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.

«Предпосылки скорее плохие: перед первым матчем мы говорили, что хотим создать хорошие условия перед ответной игрой. Мы провалились. Теперь мы можем сосредоточиться лишь на том, чтобы улучшить эту ситуацию и постараться сотворить чудо.

 У «Аякса» молодая команда. При поддержке наших болельщиков за спиной, которые, уверен, создадут великолепную атмосферу, мы можем обыграть «Аякс». Мы будем на это надеяться и с первой секунды будем доказывать, что не сдались. Мы сделаем все для того, чтобы изменить результат в нашу пользу», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».

Напомним, что первый матч «Аякс» выиграл дома со счетом 2:0. Ответная игра состоится 20 апреля и начнется в 22:05 по Москве.

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