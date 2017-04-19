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Надаль обыграл Эдмунда и вышел в третий раунд турнира в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Надаля.

Матч продолжался два часа и 18 минут. Надаль сделал один эйс, а его соперник – ни одного. Эдмунд совершил четыре двойных ошибки при трех у Надаля. В следующем раунде соперником Надаля будет немецкий теннисист Александр Зверев.

Турнир АТР

«Мастерс»

Монте-Карло (Монако)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 4 273 775

Второй раунд

Матч

Эдмунд К. (Великобритания) - Надаль Р. (Испания) - 0:6, 7:5, 3:6

Место и дата

19 апреля 16:15, , Онлайн-трансляция


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