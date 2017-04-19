Надаль обыграл Эдмунда и вышел в третий раунд турнира в Монте-Карло
Матч второго
раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между испанцем
Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом завершился победой испанского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Надаля.
Матч
продолжался два часа и 18 минут. Надаль сделал один эйс, а его соперник – ни одного.
Эдмунд совершил четыре двойных ошибки при трех у Надаля. В следующем раунде
соперником Надаля будет немецкий теннисист Александр Зверев.
Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой
фонд: 4 273 775
Второй раунд
Матч
Эдмунд К. (Великобритания) - Надаль Р. (Испания) - 0:6, 7:5, 3:6
Место и дата
19 апреля 16:15, , Онлайн-трансляция
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