Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»
Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, защитник «Спартака» Маурисио может стать игроком «Зенита» или «Ростова».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» будет иметь первоочередное право выкупа футболиста у римского «Лацио», которому принадлежит бразилец.
Напомним, контракт бразильца с итальянским клубом действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» десять матчей, забил один мяч и получил четыре предупреждения.
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