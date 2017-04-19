Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, защитник «Спартака» Маурисио может стать игроком «Зенита» или «Ростова».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» будет иметь первоочередное право выкупа футболиста у римского «Лацио», которому принадлежит бразилец.

Напомним, контракт бразильца с итальянским клубом действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» десять матчей, забил один мяч и получил четыре предупреждения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене24 апреля на голландском телеканале RT7 состоится премьера документального фильма, посвященного бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксену.Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не законченаАркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сообщил, что позиции румынского специалиста в питерском клубе по-прежнему крепки.Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионатКомментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».Виталий Мутко: Не надо короновать «Спартак»Президент РФС Виталий Мутко считает, что интрига в нынешнем чемпионате России по футболу еще сохраняется.Каррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказатьКаррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказать«Советский спорт» подсчитал, сколько в среднем очков за матч набирал «Спартак» под руководством всех своих тренеров в российской истории.Денис Глушаков: Без поддержки на Кубке конфедерация нам будет сложноПолузащитник «Спартака Денис Глушаков высказался о значении Кубка конфедераций для сборной России.«Зенит»: история болезни 2012-2017 гг. Как разрасталась опухоль. Колонка Цыбанев«Зенит»: история болезни 2012-2017 гг. Как разрасталась опухоль. Колонка ЦыбаневА ведь глубоко прав перед лицом истории знаете кто оказался? Игорь Денисов!Владимир Ильин: Матч «Урала» с «Зенитом» во многом будет напоминать кубковыйНападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России.Промежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛПромежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛ«ССФ» составил топ-10 лучших на данный момент футболистов премьер-лиги. Кого-то из них в мае признают самым ценным игроком нынешнего сезона.«Спартак» – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей, москвичи – на 525 тысячКДК РФС принял решение по нарушениям регламента в матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».«Рома» опровергла сообщения об интересе клуба к ЗобнинуИнформация об интересе «Ромы» к полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.Егор Титов: Научу Глушакова праздноватьЕгор Титов: Научу Глушакова праздноватьШестикратный чемпион России в составе «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о кайфе после матча с «Зенитом».Елена Веснина: Очень понравилось на матче «Спартак» – «Зенит»Первый номер сборной России в предстоящем матче Кубка Федерации против Бельгии Елена Веснина поделилась впечатлениями от посещения футбольной встречи между «Спартаком» и «Зенитом».Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб командыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе.«Спартак» запросил для своих болельщиков 1540 билетов на матч с «Ростовом»«Спартак» запросил всю гостевую квоту на матч 24-го тура РФПЛ с «Ростовом», которая составляет 1540 билетов, сообщил пресс-атташе ростовского клуба Иван Бодылевский.РФС: Рефери должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин дал оценку работе судейской бригады на матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит» (2:1).Дорогая редакция. «Когда прекратится цирк по вытягиванию «Зенита» в чемпионы?»Дорогая редакция. «Когда прекратится цирк по вытягиванию «Зенита» в чемпионы?»«Советский спорт» начинает регулярно публиковать выдержки из писем, которые болельщики присылают в нашу редакцию.«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков – об игре и лидерстве «Спартака».Бранислав Иванович: С открытием нового стадиона начнется новая история «Зенита», в которой будет много победЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча против «Урала» на новом стадионе «Санкт-Петербург».Бранислав Иванович: После гола Промеса «Зенит» потерялсяБранислав Иванович: После гола Промеса «Зенит» потерялсяЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович – о поражении от «Спартака», новом стадионе и петербургской погоде.
Футбол
Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»
Футбол
Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»
Футбол
Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат
Футбол
Букмекеры высоко оценили шансы Месси отличиться в матче с «Ювентусом»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маурисио
Маурисиовсе новости