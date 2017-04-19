Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» займет Серхио Ромеро. Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Моуринью сказал, что завтра будет играть Ромеро. Впрочем, он уточнил свою позицию по вратарскому вопросу на предматчевой пресс-конференции.

«Нет, Ромеро не является моим вратарем в Лиге Европы. Он – мой вратарь в завтрашнем матче. Он был моим вратарем в других матчах, но я не могу сказать, что он является моим вратарем. Я не люблю такое разделение. Могу сказать, что Серхио – приоритетный вратарь в этом турнире, но в некоторых матчах играл и Давид (Де Хеа).

Де Хеа, в свою очередь, приоритетный вратарь для премьер-лиги, но, повторюсь, не люблю полного разделения в этих вопросах. Серхио очень стабильный, очень опытный, он играет очень хорошо», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Напомним, что первый матч в Брюсселе завершился вничью (1:1). Матч «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» состоится 20 апреля и начнется в 22:05 (мск).