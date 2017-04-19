Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» займет Серхио Ромеро. Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Моуринью сказал, что завтра будет играть Ромеро. Впрочем, он уточнил свою позицию по вратарскому вопросу на предматчевой пресс-конференции.

«Нет, Ромеро не является моим вратарем в Лиге Европы. Он – мой вратарь в завтрашнем матче. Он был моим вратарем в других матчах, но я не могу сказать, что он является моим вратарем. Я не люблю такое разделение. Могу сказать, что Серхио – приоритетный вратарь в этом турнире, но в некоторых матчах играл и Давид (Де Хеа).

Де Хеа, в свою очередь, приоритетный вратарь для премьер-лиги, но, повторюсь, не люблю полного разделения в этих вопросах. Серхио очень стабильный, очень опытный, он играет очень хорошо», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Напомним, что первый матч в Брюсселе завершился вничью (1:1). Матч «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» состоится 20 апреля и начнется в 22:05 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Если все будет в порядке, Руни начет матч с «Андерлехтом» в запасеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Он отметил, что нападающий Уэйн Руни может сыграть, но не в стартовом составе.«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги ЕвропыУЕФА вынес решение по поводу беспорядков во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» (2:1). Наказаны были оба клуба.Леон Горецка: «Шальке» старается сотворить чудоПолузащитник «Шальке» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Гвидо Бургшталлер: «Шальке» – аутсайдер в данной ситуации, но мы будем стремиться к победеПолузащитник «Шальке» Гвидо Бургшталлер поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Маркус Вайнцирль: Участие Хеведеса и Колашинаца в матче с «Аяксом» под вопросомГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Аякса». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Промес вошел в команду недели FIFA17Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен компанией EA Sports в команду недели FIFA17.Мата, Джонс и Смоллинг не сыграют с «Андерлехтом, Руни может попасть с заявкуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также защитники команды Фил Джонс и Крис Смоллинг пропустят ответную встречу ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщает официальный твиттер манкунианцев.Янузай покинет «МЮ» по окончании сезонаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не рассчитывает на бельгийского полузащитника Аднана Янузая.Стивен Джеррард: Очень жду Гризманна в АПЛ, но только не на «Олд Траффорд»Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил игру форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, а также прокомментировал его возможный трансфер в «Манчестер Юнайтед».Моуринью уговорил Орье перейти в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед».«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Вест Бромвичем» (1:0).Давид Луиз: Причина нашего поражения от «МЮ» кроется не в арбитреЗащитник «Челси» Давид Луис прокомментировал эпизод во время матча против «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (0:2). Напомним, в той игре хавбек «красных дьяволов» Андер Эррера, как отметили многие эксперты, сыграл рукой в начале голевой атаки.«МЮ», «Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»Как сообщает Sport1, полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может покинуть чемпионат Голландии грядущим летом.Андре Эррера: Не могу уснуть, потому что «Манчестер Юнайтед» ждет пополнениеАндре Эррера: Не могу уснуть, потому что «Манчестер Юнайтед» ждет пополнениеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал интервью английскому изданию United Review.Эшли Янг: Мое будущее? Спросите об этом у Жозе МоуриньюПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал информацию об уходе из английского клуба грядущим летом.«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести одного из лидеров «Атлетико»Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в чемпионат Англии.Андер Эррера: На мой взгляд, Азар – лучший игрок премьер-лиги в этом сезонеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что приз, как лучшему игроку АПЛ в этом сезоне должен получить хавбек «Челси» Эден Азар.«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себяБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» – «Челси»Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» – «Челси»С третьей попытки «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обыграл «Челси» Антонио Конте – 2:0.
Футбол
Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»
Футбол
Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»
Футбол
Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат
Футбол
Букмекеры высоко оценили шансы Месси отличиться в матче с «Ювентусом»
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Серхио Ромеро
Серхио Ромеровсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости