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Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не закончена

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Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сообщил, что позиции румынского специалиста в питерском клубе по-прежнему крепки.

«Луческу не выдвигали ультиматум, ему доверяют в «Зените». Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов. Однако и гонка за чемпионство еще не закончена. У «Спартака» есть еще две сложные игры - с ЦСКА и «Ростовом», - цитирует Запорожану румынское издание Ziare.

Агент также опроверг информацию, что Луческу может возглавить «Галатасарай». «Никаких обсуждений на этот счет не было», - сказал он.

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