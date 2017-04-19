Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не закончена

Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сообщил, что позиции румынского специалиста в питерском клубе по-прежнему крепки.

«Луческу не выдвигали ультиматум, ему доверяют в «Зените». Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов. Однако и гонка за чемпионство еще не закончена. У «Спартака» есть еще две сложные игры - с ЦСКА и «Ростовом», - цитирует Запорожану румынское издание Ziare.

Агент также опроверг информацию, что Луческу может возглавить «Галатасарай». «Никаких обсуждений на этот счет не было», - сказал он.