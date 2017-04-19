В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене
24 апреля на голландском телеканале
RT7 состоится премьера документального фильма, посвященного бывшему полузащитнику
«Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксену.
Как
сообщает «RT на русском», в фильме показаны как нынешняя жизнь известного полузащитника,
так и значимые эпизоды его прошлого, включая встречу с нападающим «Реала»
Криштиану Роналду.
В 2013 году у Риксена был обнаружен боковой амиотрофический
склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее
к параличам и атрофии мышц.
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