В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене

24 апреля на голландском телеканале RT7 состоится премьера документального фильма, посвященного бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксену.

Как сообщает «RT на русском», в фильме показаны как нынешняя жизнь известного полузащитника, так и значимые эпизоды его прошлого, включая встречу с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

В 2013 году у Риксена был обнаружен боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и атрофии мышц.