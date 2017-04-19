Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезона
Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».
«Сейчас «Краснодар» видимо решил пересобрать всю свою команду легионеров. Они начали омоложение команды, поэтому на них будет интересно смотреть в начале следующего сезона, когда все эти игроки вместе пройдут полноценную подготовку», - сказал Уткин.
После 23-х туров команда Игоря Шалимова занимает четвертое место в таблице чемпионата России.
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