Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезона

читайте также

Чье турнирное очко дешевле? «Советский спорт» сопоставил бюджеты клубов премьер-лиги с их результатами в нынешнем сезоне.

В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене 24 апреля на голландском телеканале RT7 состоится премьера документального фильма, посвященного бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксену.

Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не закончена Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сообщил, что позиции румынского специалиста в питерском клубе по-прежнему крепки.

Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов» Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, защитник «Спартака» Маурисио может стать игроком «Зенита» или «Ростова».

«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста» «Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.

Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат Комментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».

Илья Геркус: Лоськов скоро сыграет за «Локомотив» Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в этом сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.

Виталий Мутко: Не надо короновать «Спартак» Президент РФС Виталий Мутко считает, что интрига в нынешнем чемпионате России по футболу еще сохраняется.

Промес вошел в команду недели FIFA17 Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен компанией EA Sports в команду недели FIFA17.

«Локомотив» планирует выкупить Кверквелию у «Рубина» Московский «Локомотив» намерен закрепить за собой права на грузинского защитника Соломона Кверквелию.

Еременко подал в CAS апелляцию на свою дисквалификацию Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.

Илья Геркус: Мы, безусловно, попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве» Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука.

«Зенит»: история болезни 2012-2017 гг. Как разрасталась опухоль. Колонка Цыбанев А ведь глубоко прав перед лицом истории знаете кто оказался? Игорь Денисов!

Владимир Ильин: Матч «Урала» с «Зенитом» во многом будет напоминать кубковый Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России.

Промежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛ «ССФ» составил топ-10 лучших на данный момент футболистов премьер-лиги. Кого-то из них в мае признают самым ценным игроком нынешнего сезона.

Завидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за что Как не выйти на поле ни разу за сезон и получить за это почти два миллиона евро? Очень просто!

«Спартак» – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей, москвичи – на 525 тысяч КДК РФС принял решение по нарушениям регламента в матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Илья Геркус: Мы гордимся, что в нашем клубе есть такие мужественные ребята, как Ари и Фарфан Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.

Юрий Семин: Ари и Фарфан поступили так, как им подсказала жизнь Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.