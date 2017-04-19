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«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА вынес решение по поводу беспорядков во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» (2:1). Наказаны были оба клуба.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, оба клуба оштрафованы на 100 000 евро. Кроме того, и «Лион», и «Бешикташ» получили условную дисквалификацию из еврокубков на год. Испытательный срок – два года. Если за этот период подобное нарушение повториться, то дисквалификация из условной превратится в реальную.

Напомним, что начало матча было задержано из-за того, что болельщики прорвались на поле. Обоим клубам поставили в вину различные нарушения со стороны болельщиков, а «Лиону» - еще и ненадлежащую организацию матча.

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