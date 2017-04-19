«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги Европы
УЕФА вынес решение по поводу беспорядков во время матча 1/4 финала
Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» (2:1). Наказаны были оба клуба.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, оба клуба оштрафованы на 100 000
евро. Кроме того, и «Лион», и «Бешикташ» получили условную дисквалификацию из
еврокубков на год. Испытательный срок – два года. Если за этот период подобное
нарушение повториться, то дисквалификация из условной превратится в реальную.
Напомним, что начало матча было задержано из-за того, что
болельщики прорвались на поле. Обоим клубам поставили в вину различные
нарушения со стороны болельщиков, а «Лиону» - еще и ненадлежащую организацию
матча.
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