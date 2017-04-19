«Барселона» - «Ювентус». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы
команд в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом».
«Барселона»: Тер Штеген, Роберто,
Пике, Юмтити, Альба, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Неймар.
«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи,
Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически