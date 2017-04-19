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«Монако» - «Боруссия». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Монако» и дортмундской «Боруссии», которые сегодня сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Монако»: Субашич, Эмерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

«Боруссия»: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Герреру, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамеянг.

Игра начнется в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Монако - Боруссия

Место и дата

19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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