«Монако» - «Боруссия». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Монако» и дортмундской «Боруссии», которые сегодня сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Монако»: Субашич, Эмерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе.
«Боруссия»: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Герреру, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамеянг.
Игра начнется в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
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