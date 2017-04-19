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Жозе Моуринью: Если все будет в порядке, Руни начет матч с «Андерлехтом» в запасе

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Он отметил, что нападающий Уэйн Руни может сыграть, но не в стартовом составе.

Напомним, капитан «МЮ» пропустил последние четыре матч из-за травмы лодыжки.

«Уэйн продолжает работать, его состояние улучшилось. Если после сегодняшней вечерней тренировки вердикт будет положительным, завтрашний матч он начнет со скамейки запасных.

Он очень опытный игрок и знает, что такое матчи на вылет. Он может принести нам пользу завтра. Если нам нужен будет гол, то он может нам помочь. Уэйн может нам помочь и если нам нужно будет сохранить результат и контролировать мяч. Надеюсь, что он сможет сыграть.

В матче с «Челси» (2:0) повреждений не было, но никто из остальных игроков не выздоровел. Мата, Джонс и Смоллинг все еще не могут играть. Есть только надежда на то, что сможет сыграть Уэйн», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Напомним, что первый матч в Брюсселе завершился вничью (1:1). Матч «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» состоится 20 апреля и начнется в 22:05 (мск).

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