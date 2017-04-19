Жозе Моуринью: Если все будет в порядке, Руни начет матч с «Андерлехтом» в запасе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах команды накануне ответного матча
1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Он отметил, что нападающий Уэйн
Руни может сыграть, но не в стартовом составе.
Напомним, капитан «МЮ» пропустил
последние четыре матч из-за травмы лодыжки.
«Уэйн продолжает работать, его
состояние улучшилось. Если после сегодняшней вечерней тренировки вердикт будет
положительным, завтрашний матч он начнет со скамейки запасных.
Он очень опытный игрок и знает, что
такое матчи на вылет. Он может принести нам пользу завтра. Если нам нужен будет
гол, то он может нам помочь. Уэйн может нам помочь и если нам нужно будет
сохранить результат и контролировать мяч. Надеюсь, что он сможет сыграть.
В матче с «Челси» (2:0) повреждений
не было, но никто из остальных игроков не выздоровел. Мата, Джонс и Смоллинг
все еще не могут играть. Есть только надежда на то, что сможет сыграть Уэйн», -
цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».
Напомним,
что первый матч в Брюсселе завершился вничью (1:1). Матч «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт»
состоится 20 апреля и начнется в 22:05 (мск).