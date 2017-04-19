Уилшер пропустит остаток сезона из-за травмы
Полузащитник
«Борнмута» Джек Уилшер не сыграет в оставшихся матчах сезона из-за травмы. Об
этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается,
что у футболиста диагностирована трещина в левой малоберцовой кости. Хавбек
принадлежит «Арсеналу» и играет за «Борнмут» на правах аренды.
В текущем
сезоне 25-летний Джек Уилшер провел 29 матчей за «Арсенал» и сделал две
результативные передачи. Срок арендного соглашения истекает в конце нынешнего
сезона.
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