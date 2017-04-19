Уилшер пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер не сыграет в оставшихся матчах сезона из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у футболиста диагностирована трещина в левой малоберцовой кости. Хавбек принадлежит «Арсеналу» и играет за «Борнмут» на правах аренды.

В текущем сезоне 25-летний Джек Уилшер провел 29 матчей за «Арсенал» и сделал две результативные передачи. Срок арендного соглашения истекает в конце нынешнего сезона.