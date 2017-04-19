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Антон Черепенников: Посмотрел на состав «Спартака» в CS:GO, почувствовал себя «Баварией»

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Совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал подписание КСК «Спартак» состава по CS:GO.


КСК «Спартак» вступил в МФСО «Спартак» 18 апреля. Клуб будет представлен командами в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и League of Legends.

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