Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Барселона0 : 0Ювентус
Баскетбол  Реал21 : 30Дарушафака
Футбол  Монако2 : 0Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Еременко стал игроком финского «Спартака»

Комментарии

Бывший полузащитник сборной Финляндии, «Сатурна» и «Рубина» Алексей Еременко стал игроком «Спартака» из Хельсинки. Об этом сообщают финские СМИ.

Как информирует vasabladet.fi, Алексей сыграл за свой новый клуб в матче первого дивизиона чемпионата Финляндии. Предыдущим его клубом был представитель высшего дивизиона СИК. Также он играл за «Яро», «Килмарнок», «Кайрат», «Рубин», «Металлист», «Сатурн», «Лечче», ХИК и «Йокерит».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футболАлексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футболОтец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший, а также брат футболиста Алексей, чем сейчас занимается Роман.Злой рок семьи ЕременкоЗлой рок семьи ЕременкоПочему уже третий футболист с фамилией «Еременко» так бездарно завершает свою карьеру?В Финляндии вышла книга о семье ЕременкоВ Финляндии вышла книга о футбольной семье Еременко, сообщает yle.fi.Алексей Еременко-старший: Бомбу в машину Хююпя подкладывать не стануАлексей Еременко-старший: Бомбу в машину Хююпя подкладывать не стануУ финнов растут новые Яаскелайнен и Еременко, а юниор Кайринен нужен «Ювентусу». Spb.Sovsport.ru встретился с их тренером Алексеем Еременко.Роман Еременко: Лига чемпионов – это всегда первая цель ЦСКАПолузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от первого матча со «Спартой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.Александр Бубнов: У Еременко офигенный процент брака!Эксперт Александр Бубнов высказался об игре и результате дерби «Спартак» - ЦСКА (0:4) в рамках 28-го тура премьер-лиги.Алексей Еременко перешел в «Килмарнок»Полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко подписал контракт с шотландским «Килмарноком». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Роман Еременко: Против «Уигана» мы играли лучше, чем в последних матчахПолузащитник «Рубина» Роман Еременко прокомментировал матч против «Уигана».Алексей Еременко перешел в «Кайрат» бесплатноФутболист казанского «Рубина» Алексей Еременко бесплатно перешел в стан казахстанского «Кайрата»Алексей Еременко перешел из «Рубина» в «Кайрат»Сегодня полузащитник «Рубина» Алексей Еременко подписал контракт с казахстанским «Кайратом» сроком на два с половиной года, сообщает официальный сайт клуба.«Ансальди не купил бы даже в компьютерном менеджере». Шесть фактов о «Рубине» по мнению фанатов «Челси»«Ансальди не купил бы даже в компьютерном менеджере». Шесть фактов о «Рубине» по мнению фанатов «Челси»Sovsport.ru узнал, что болельщики «Челси» думают о сегодняшнем сопернике их команды по1/4 финала Лиги Европы – казанском «Рубине».Братья Еременко вызваны в сборную Финляндии на матч с ИзраилемПолузащитники «Рубина» Алексей и Роман Еременко вызваны в расположение национальной сборной Финляндии для участия в товарищеском матче со сборной Израиля.Алексей Еременко: Если появится вариант со стоящей арендой, поговорю с тренеромАлексей Еременко: Если появится вариант со стоящей арендой, поговорю с тренеромПолузащитник казанского «Рубина» Алексей Еременко сообщил, что готов перейти в другую команду на правах аренды для того, чтобы получать больше практики.Алексей Еременко: В моем положении очень тяжело выходить на полеПолузащитник «Рубина» Алексей Еременко прокомментировал ничью в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана» (1:1).Роман Еременко не сыграет с «Анжи»Стали изваестны составы «Рубина» и «Анжи», матч между которыми начнется в 18.30.Рекорд от Касильяса и провидец ЗыряновРекорд от Касильяса и провидец ЗыряновSovsport.ru подводит итоги отборочных матчей к чемпионату мира 2014 года, акцентируя внимание на наиболее значимых событиях.Алексей Еременко: «Рубин» - великая командаНовобранец «Рубина» Алексей Еременко рассказал о том, как протекали переговоры между ним и казанским клубом."Рубин" подтвердил подписание братьев Еременко и дозаявил ЧелебадзеКак уже сообщал Sovsport.ru, казанский "Рубин" подписал контракты с братьями Еременко.Алексей Еременко: Всегда хотел вернуться в РоссиюНовичок «Рубина», полузащитник Алексей Еременко в беседе с корреспондентом Sovsport.ru Евгением Красильниковым прокомментировал свой переход в стан двукратных чемпионов страны.«Рубин» в ближайшее время пополнится братьями Еременко [ВИДЕО]Как стало известно Sovsport.Ru, казанский «Рубин» в ближайшее время пополнится полузащитниками киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста» братьями Романом и Алексеем Еременко.
Футбол
«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги Европы
Футбол
В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене
Футбол
Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не закончена
Футбол
Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»
все новости
Алексей Ерёменко
Алексей Ерёменковсе новости