Алексей Еременко стал игроком финского «Спартака»
Бывший
полузащитник сборной Финляндии, «Сатурна» и «Рубина» Алексей Еременко стал
игроком «Спартака» из Хельсинки. Об этом сообщают финские СМИ.
Как
информирует vasabladet.fi, Алексей сыграл за свой новый клуб
в матче первого дивизиона чемпионата Финляндии. Предыдущим его клубом был
представитель высшего дивизиона СИК. Также он играл за «Яро», «Килмарнок», «Кайрат»,
«Рубин», «Металлист», «Сатурн», «Лечче», ХИК и «Йокерит».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически