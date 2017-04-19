Алексей Еременко стал игроком финского «Спартака»

«Ансальди не купил бы даже в компьютерном менеджере». Шесть фактов о «Рубине» по мнению фанатов «Челси»

Sovsport.ru узнал, что болельщики «Челси» думают о сегодняшнем сопернике их команды по1/4 финала Лиги Европы – казанском «Рубине».