Клаудио Браво: Видаль сыграл чисто. Много судей, и все слепые

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво раскритиковал судейство матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реал» - «Бавария». Напомним, что «Реал» победил в дополнительное время со счетом 4:2.

В этом матче был удален хавбек «Баварии» Артуро Видаль. Браво считает, что его коллега по сборной Чили получил красную карточку незаслуженно.

«Жаль, что Артуро выгнали с поля. Он сыграл чисто. Много судей, но толку никакого. Они все слепые», - написал Браво в своем твиттере. Напомним, что главным арбитром матча был венгр Виктор Кашшаи.

«Реалу» подсуживали совершенно беспардонно». Черданцев и КО о матче с «Баварией»