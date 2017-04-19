Клаудио Браво: Видаль сыграл чисто. Много судей, и все слепые
Голкипер «Манчестер
Сити» Клаудио Браво раскритиковал судейство матча 1/4 финала Лиги чемпионов
против «Реал» - «Бавария». Напомним, что «Реал» победил в дополнительное время со
счетом 4:2.
В этом
матче был удален хавбек «Баварии» Артуро Видаль. Браво считает, что его коллега
по сборной Чили получил красную карточку незаслуженно.
«Жаль,
что Артуро выгнали с поля. Он сыграл чисто. Много судей, но толку никакого. Они
все слепые», - написал Браво в своем твиттере. Напомним, что главным арбитром матча был венгр Виктор Кашшаи.
«Реалу» подсуживали совершенно беспардонно». Черданцев и КО о матче с «Баварией»
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция