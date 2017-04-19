«Бавария» подала жалобу в УЕФА на действия испанской полиции в матче с «Реалом»
Мюнхенская
«Бавария» недовольная работой испанской полиции на матче 1/4 финала Лиги
чемпионов против «Реала» (2:4). В связи с этим клуб подал жалобу в УЕФА.
«В перерыве матча
Лиги чемпионов против «Реала» во вторник
имели место ожесточенные атаки испанской полиции против болельщиков «Баварии». Мы
считаем действия испанской полиции, совершенно неуместными и чрезмерными. «Бавария»
уже подала апелляцию в УЕФА по этому поводу. Кроме того, «Бавария» требует
объяснения по поводу действий испанской
полиции», - говорится в заявлении клуба.
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