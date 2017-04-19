«Бавария» подала жалобу в УЕФА на действия испанской полиции в матче с «Реалом»

Мюнхенская «Бавария» недовольная работой испанской полиции на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4). В связи с этим клуб подал жалобу в УЕФА.

«В перерыве матча Лиги чемпионов против «Реала» во вторник имели место ожесточенные атаки испанской полиции против болельщиков «Баварии». Мы считаем действия испанской полиции, совершенно неуместными и чрезмерными. «Бавария» уже подала апелляцию в УЕФА по этому поводу. Кроме того, «Бавария» требует объяснения по поводу действий испанской полиции», - говорится в заявлении клуба.

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