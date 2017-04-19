«Сибиряк» и «Прогресс» сыграли вничью, «Динамо» уступило «Дине»
Состоялись два матча 20-го тура
чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. В центральном матче «Дина»
одержала уверенную победу над «Динамо».
«Дина» одержала победу со счетом 7:2. В другом матче «Сибиряк» и «Прогресс» разошлись миром – 3:2.
«Сибиряк» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. У «Дины» на очко меньше и вторая позиция. «Динамо» идет четвертым – 54 очка. «Прогресс» с 31 очком занимает девятое место.
Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. Регулярный чемпионат
20-й тур
«Сибиряк» - «Прогресс» - 3:3
«Динамо» - «Дина» - 2:7
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