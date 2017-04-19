Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Барселона0 : 0Ювентус
Баскетбол  Реал21 : 30Дарушафака
Футбол  Монако2 : 0Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сибиряк» и «Прогресс» сыграли вничью, «Динамо» уступило «Дине»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись два матча 20-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. В центральном матче «Дина» одержала уверенную победу над «Динамо».

«Дина» одержала победу со счетом 7:2. В другом матче «Сибиряк» и «Прогресс» разошлись миром – 3:2.

«Сибиряк» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. У «Дины» на очко меньше и вторая позиция.  «Динамо» идет четвертым – 54 очка. «Прогресс» с 31 очком занимает девятое место.

Мини-футбол. Чемпионат России.

Суперлига. Регулярный чемпионат

20-й тур

«Сибиряк» - «Прогресс» - 3:3

«Динамо» - «Дина» - 2:7 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Норильский Никель» обыграл «Сибиряк»Перенесенный матч 17-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Норильским Никелем» и «Сибиряком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Норильского Никеля».Президент АМФР: «Динамо» и «Дина» не заплатили игрокам за несколько месяцевПрезидент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поведал о финансовых проблемах подмосковного «Динамо» и столичной «Дины».Московская «Дина» стала победителем Кубка России по мини-футболуВ ответном матче финала Кубка России по мини-футболу московская «Дина» уступила подмосковному «Динамо» со счетом 2:3, но по сумме двух встреч стала победительницей турнира.Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимсяГлавный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.Евгений Давлетшин: Удовлетворения от победы над «Ухтой» нетГлавный тренер «Синары» Евгений Давлетшин поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Ухты». Напомним, что его команда победила со счетом 8:5.«Синара» обыграла «Ухту»Перенесенный матч 20-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Синарой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:5 в пользу «Синары».Ренат Шакиров: Горжусь попаданием в финал, но главное – выиграть кубокФорвард «Динамо» Ренат Шакиров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Диной».Определились арбитры финала Кубка РоссииСтала известная судейская бригада, которая будет обслуживать финальный матч Кубка России между «Диной» и «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт «Дины».«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата РоссииСостоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.«Газпром-Югра» разгромила «Тюмень», «Дина» обыграла «Новую Генерацию»Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.«Динамо» разгромило «Норильский Никель», «Дина» уступила «Синаре»Состоялись два матча 19-го тура чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Динамо» и «Синара».«Сибиряк» обыграл «Дину», «Норильский Никель» уступил «Синаре»В воскресенье прошли матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.«Сибиряк» обыграл «Дину», «Динамо» вновь победило КПРФСостоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.«Новая Генерация» уступила «Газпром-Югре»Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Новой Генерацией» и «Газпром-Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Газпром-Югры».«Динамо» дома обыграло КПРФМатч 18-го тура российской Суперлиги между «Динамо» и КПРФ завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Динамо».Кирилл Козлов: Дома «Ухта» вдвойне опаснееИгрок «Прогресса» Кирилл Козлов поделился ожиданиями от матча с «Ухтой» в российской суперлиге.Артем Салахов: Тренерский штаб «Ухты» разобрал все тонкости игры «Прогресса»Голкипер «Ухты» Артем Салахов поделился ожиданиями от матча с «Прогрессом» в рамках российской Суперлиги.«Тюмень» разгромила «Новую Генерацию», «Газпром-Югра» проиграла «Динамо»Состоялись матчи 17-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.«Динамо», одолев «Тюмень», сыграет с «Диной» в финале Кубка РоссииФутболисты подмосковного «Динамо» в ответном матче полуфинальной серии Кубка России по мини-футболу обыграли на домашней арене «Тюмень».«Прогресс» разгромил «Новую Генерацию»Перенесенный матч 12-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу между «Прогрессом» и «Новой Генерацией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Прогресса».
Футбол
«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги Европы
Футбол
В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене
Футбол
Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не закончена
Футбол
Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Дина
Динакалендарьстатистика
Прогресс
Прогресскалендарьстатистика
Сибиряк
Сибиряккалендарьстатистика
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости