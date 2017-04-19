«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ между «Пармой» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 84:71 в
пользу «Локомотива-Кубани».
В составе победителей самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 17 очков. У «Пармы» 12 очков набрал Саша Загорац.
«Парма» одержала всего одну победу в 24 матчах и занимает последнее место. «Локомотив-Кубань» на третьей позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Парма - Локомотив-Кубань - 71:84
Место и дата
19 апреля 17:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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