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«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  – 84:71 в пользу «Локомотива-Кубани».

В составе победителей самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 17 очков. У «Пармы» 12 очков набрал Саша Загорац.

«Парма» одержала всего одну победу в 24 матчах и занимает последнее место. «Локомотив-Кубань» на третьей позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Парма - Локомотив-Кубань - 71:84

Место и дата

19 апреля 17:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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