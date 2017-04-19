Завтра «Зенит» проведет первую тренировку на новом стадионе

Первая тренировка «Зенита» на стадионе на Крестовском острове состоится завтра. «Зенит» будет готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против «Урала».

Как сообщает «Спорт день за днем», решение провести занятие на новом стадионе принималось очень долго. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу недавно лично приезжал на стадион и оценивал состояние поля. Для Луческу было важно провести хотя бы одну тренировку на новом стадионе, чтобы игроки смогли «почувствовать» незнакомое для них поле.

Напомним, что именно этот стадион примет матч «Зенит» - «Урал». Эта игра пройдет 22 апреля и начнется в 14:00 по Москве.