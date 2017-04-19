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Мариано может сменить «Севилью» на «Интер»

Источник:  Estadio DeportivoКомментарии

Миланский «Интер» проявляет интерес к правому защитнику «Севильи» Мариано. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Estadio Deportivo, «Интер» хотел бы приобрести игрока, но «Севилья» готова его отпустить не менее чем за 20 миллионов евро. Также есть информация, что игрок встретился с представителями «Интера» и обсудил возможный переход.

В текущем сезоне 30-летний Мариано провел 40 матчей за «Севилью» во всех турнирах. В его активе три результативные передачи.

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