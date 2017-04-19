«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Первый матч 1/4 финала Евролиги между «Олимпиакосом»
и «Анадолу Эфес» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 87:72 в
пользу «Олимпиакоса».
В составе победителей самым результативным стал Вангелис Манцарис, который набрал 14 очков. У «Анадолу Эфес» 17 очков набрал Тайлер Ханикатт.
Это был первый матч в серии. Напомним, что в 1/4 финала серия продолжается до трех побед одной из команд. Следующий матч этих команд состоится 21 апреля в Греции.
Евролига. 1/4 финала
Матч
Олимпиакос - Анадолу Эфес - 87:72
Место и дата
19 апреля 21:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-0
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