«Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Барселону» по сумме двух матчей

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 0:0.

На протяжении большей части матча «Барселона» владела территориальным и игровым преимуществом и упустила несколько возможностей для того, чтобы забить мяч. Несколько поразить ворота, которые в том моменте защищали лишь полевые игроки «Юве».

Несколько опасных контратак было и у «Ювентуса». Так, голом могли завершиться моменты с участием Хуана Куадрадо, но колумбиец не сумел пробить тер Штегена. Пытались обострить ситуацию Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, но забить им в итоге не удалось.

Напомним, что первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр «Юве» вышел в полуфинал их соперник определится позднее.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Ювентус».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 0:3