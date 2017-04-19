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«Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Барселону» по сумме двух матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 0:0.

На протяжении большей части матча «Барселона» владела территориальным и игровым преимуществом и упустила несколько возможностей для того, чтобы забить мяч. Несколько поразить ворота, которые в том моменте защищали лишь полевые игроки «Юве».

Несколько опасных контратак было и у «Ювентуса». Так, голом могли завершиться моменты с участием Хуана Куадрадо, но колумбиец не сумел пробить тер Штегена. Пытались обострить ситуацию Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, но забить им в итоге не удалось.

Напомним, что первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр «Юве» вышел в полуфинал их соперник определится позднее.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Ювентус».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

 Первый матч – 0:3

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