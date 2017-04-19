«Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Барселону» по сумме двух матчей
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной»
и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 0:0.
На протяжении большей части матча «Барселона» владела территориальным и игровым преимуществом и упустила несколько возможностей для того, чтобы забить мяч. Несколько поразить ворота, которые в том моменте защищали лишь полевые игроки «Юве».
Несколько опасных контратак было и у «Ювентуса». Так, голом могли завершиться моменты с участием Хуана Куадрадо, но колумбиец не сумел пробить тер Штегена. Пытались обострить ситуацию Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, но забить им в итоге не удалось.
Напомним, что первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр «Юве» вышел в полуфинал их соперник определится позднее.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Ювентус».
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция