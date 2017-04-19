«Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монако».

На третьей минуте монегасков вывел вперед Килиан Мбапе. На 17-й минуте удвоил результат Радамель Фалькао. В начале второго тайма отыграл один мяч Марко Ройс. Третий мяч «Монако» в активе Валера Жермена, который забил на 81-й минуте.

В первом матче «Монако» также победил – 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал вышел представитель чемпионата Франции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» - «Боруссия».

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 3:2