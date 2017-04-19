«Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Монако»
и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1
в пользу «Монако».
На третьей минуте монегасков вывел вперед Килиан Мбапе. На 17-й минуте удвоил результат Радамель Фалькао. В начале второго тайма отыграл один мяч Марко Ройс. Третий мяч «Монако» в активе Валера Жермена, который забил на 81-й минуте.
В первом матче «Монако» также победил – 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал вышел представитель чемпионата Франции.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» - «Боруссия».
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция