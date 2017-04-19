«Ювентус», «Монако», «Реал» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2016/2017.

Ранее в полуфинал пробились мадридские «Реал» и «Атлетико». «Реал» обыграл «Баварию» (2:1, 4:2 в дополнительное время), а «Атлетико» прошел «Лестер» (1:0, 1:1).

19 апреля определились еще два полуфиналиста. «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Барселоной» - 0:0. В первом матче «Юве» победил со счетом 3:0, поэтому в полуфинал вышел итальянский клуб.

«Монако» в ответном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» - 3:1. В первой игре монегаски также победили со счетом 3:2.

Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля. Начало в 13:00 по Москве.