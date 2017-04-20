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«Реал» обыграл «Дарушафаку» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и турецкой «Дарушафакой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:75 в пользу «Реала».

В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль, который набрал 23 очка. У «Дарушафаки» 21 очко набрал Брэдли Уонамэйкер.

Это был первый матч в серии. Напомним, что в 1/4 финала серия продолжается до трех побед одной из команд. Следующий матч этих команд состоится 21 апреля в Испании.

Евролига. 1/4 финала

Матч

Реал - Дарушафака - 83:75

Состав

Реал: Льюль (23), Айон (14)

Дарушафака: Ванамэйкер (21), Клиберн (15), Арангоди (11)

Место и дата

19 апреля 22:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-0

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