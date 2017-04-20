«Реал» обыграл «Дарушафаку» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и турецкой «Дарушафакой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:75 в пользу «Реала».
В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль, который набрал 23 очка. У «Дарушафаки» 21 очко набрал Брэдли Уонамэйкер.
Это был первый матч в серии. Напомним, что в 1/4 финала серия продолжается до трех побед одной из команд. Следующий матч этих команд состоится 21 апреля в Испании.
Евролига. 1/4 финала
Реал - Дарушафака - 83:75 Дарушафака: Ванамэйкер (21), Клиберн (15), Арангоди (11) 19 апреля 22:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Место и дата
Реал - Дарушафака - 83:75
Дарушафака: Ванамэйкер (21), Клиберн (15), Арангоди (11)
19 апреля 22:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-0
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