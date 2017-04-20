Хуан Куадрадо: Мы приехали в Барселону, зная, что мы - великая команда
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал ничью
с «Барселоной» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы приехали сюда, зная, что мы - великая команда. И мы
играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что
«Барселона» очень сильна. Но мы знали, что способны хорошо
обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы
это сделали», - приводит слова Куадрадо официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Старая сеньора» по сумме двух встреч (3:0) вышла в полуфинал турнира.
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция