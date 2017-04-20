Хуан Куадрадо: Мы приехали в Барселону, зная, что мы - великая команда

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы приехали сюда, зная, что мы - великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что «Барселона» очень сильна. Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали», - приводит слова Куадрадо официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Старая сеньора» по сумме двух встреч (3:0) вышла в полуфинал турнира.