Марко Ройс: Не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал
поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы начали матч не лучшим образом. Не смогли прижать
соперника, не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете
0:2. Но на этом игра не закончилась. Мы могли забить три гола. Мы хорошо начали
играть после перерыва, но больше одного мяча так и не сумели забить», -
приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция