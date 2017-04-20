Марко Ройс: Не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали матч не лучшим образом. Не смогли прижать соперника, не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете 0:2. Но на этом игра не закончилась. Мы могли забить три гола. Мы хорошо начали играть после перерыва, но больше одного мяча так и не сумели забить», - приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.