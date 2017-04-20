Пауло Дибала: Нелегко оставить свои ворота в неприкосновенности в двух матчах с «Барселоной»
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями
после матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила по
сумме двух матчей (3:0, 0:0).
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Первый матч – 0:3