Томас Тухель: Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали хорошо. Несколько раз опасно выдвинулись вперед, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы. Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных пасов.

Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но так и не смогли забить еще. У нас были хорошие матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не хватило», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.