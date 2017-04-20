Томас Тухель: Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас
Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала
Лиги чемпионов.
«Мы начали хорошо. Несколько раз опасно выдвинулись вперед,
а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в
собственные силы. Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и
сделали немало неточных пасов.
Во втором тайме мы
попытались вернуться в игру, но так и не смогли забить еще. У нас были хорошие
матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не
хватило», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция