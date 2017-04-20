Роман Бюрки: Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва
Голкипер «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал поражение
от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Благодаря нашим ошибкам монегаски забили два быстрых гола,
которые еще больше осложнили ситуацию.
Мы отчаянно старались переломить ход поединка после
перерыва. Стали играть лучше, но после пропущенного третьего гола все было
кончено.
Первый гол был моей ошибкой. Я должен был играть кулаками,
чтобы выбить мяч как можно дальше», - приводит слова Бюрки официальный сайт
УЕФА.
Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция