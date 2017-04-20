Роман Бюрки: Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва

Голкипер «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Благодаря нашим ошибкам монегаски забили два быстрых гола, которые еще больше осложнили ситуацию.

Мы отчаянно старались переломить ход поединка после перерыва. Стали играть лучше, но после пропущенного третьего гола все было кончено.

Первый гол был моей ошибкой. Я должен был играть кулаками, чтобы выбить мяч как можно дальше», - приводит слова Бюрки официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Монако» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.