Леонардо Бонуччи: Мы доказали, что у «Ювентуса» великая команда
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился
впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
«Мы знали, что «Барселона» будет готова рискнуть всем сегодня, но мы не дали им свободного пространства. Забить три гола дома и не пропустить на «Камп Ноу» - это свидетельство того, что у нас великая команда, прекрасный коллектив. Теперь нужно сделать еще один трудный шаг и выйти в финал в Кардиффе.
Месси? Я очень рад, что удалось поменяться с ним футболками после матча, потому что это лучший или один из двух лучших форвардов в мире. Жеребьевка? Думаю, любая команда теперь хочет избежать встречи с нами», - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Первый матч – 0:3