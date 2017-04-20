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Леонардо Бонуччи: Мы доказали, что у «Ювентуса» великая команда

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Мы знали, что «Барселона» будет готова рискнуть всем сегодня, но мы не дали им свободного пространства. Забить три гола дома и не пропустить на «Камп Ноу» - это свидетельство того, что у нас великая команда, прекрасный коллектив. Теперь нужно сделать еще один трудный шаг и выйти в финал в Кардиффе.

Месси? Я очень рад, что удалось поменяться с ним футболками после матча, потому что это лучший или один из двух лучших форвардов в мире. Жеребьевка? Думаю, любая команда теперь хочет избежать встречи с нами», - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Первый матч – 0:3

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