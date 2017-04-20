Леонардо Бонуччи: Мы доказали, что у «Ювентуса» великая команда

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Мы знали, что «Барселона» будет готова рискнуть всем сегодня, но мы не дали им свободного пространства. Забить три гола дома и не пропустить на «Камп Ноу» - это свидетельство того, что у нас великая команда, прекрасный коллектив. Теперь нужно сделать еще один трудный шаг и выйти в финал в Кардиффе.

Месси? Я очень рад, что удалось поменяться с ним футболками после матча, потому что это лучший или один из двух лучших форвардов в мире. Жеребьевка? Думаю, любая команда теперь хочет избежать встречи с нами», - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 0:3