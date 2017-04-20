Массимилиано Аллегри: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах - это нечто неслыханное
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матчей против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команд победила по сумме двух игр (3:0, 0:0).
«Я поздравляю своих парней с тем, чего они добиваются на протяжении сезона. Мы сделали шаг вперед, мы заслужили выход в следующий раунд в противостоянии с очень сильной командой.
Мы отлично сыграли в защите, но не так хорошо в
нападении, не реализовав несколько потенциально очень опасных контратак из-за
брака в простых передачах.
Однако это важный шаг на пути в Кардифф. «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах, это нечто неслыханное», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция