Массимилиано Аллегри: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах - это нечто неслыханное

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матчей против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команд победила по сумме двух игр (3:0, 0:0).

«Я поздравляю своих парней с тем, чего они добиваются на протяжении сезона. Мы сделали шаг вперед, мы заслужили выход в следующий раунд в противостоянии с очень сильной командой.

Мы отлично сыграли в защите, но не так хорошо в нападении, не реализовав несколько потенциально очень опасных контратак из-за брака в простых передачах.

Однако это важный шаг на пути в Кардифф. «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах, это нечто неслыханное», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч